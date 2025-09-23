Addio condensa nel frigo | ecco la soluzione definitiva per evitare di sprecare soldi e buttare il cibo

Frigorifero, il trucco semplice per risparmiare energia e ridurre la condensa: ecco gli errori che incidono sulla bolletta Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti della casa, presente in cucina ventiquattro ore su ventiquattro. Silenzioso e discreto, conserva alimenti e bevande, proteggendoli dal deterioramento. La sua funzione quotidiana è così naturale che spesso non ci accorgiamo di quanto il modo in cui lo utilizziamo possa influire sui consumi energetici e sulla qualità dei cibi. Molte delle abitudini comuni legate all’uso del frigorifero, apparentemente innocue, possono generare sprechi energetici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio condensa nel frigo: ecco la soluzione definitiva per evitare di sprecare soldi e buttare il cibo

In questa notizia si parla di: addio - condensa

Addio muffa e condensa, benvenuta aria sana in casa! Con Skil Dry di Kerakoll trasformi le tue pareti in una barriera protettiva: Pittura termica e anticondensa Resistente alle muffe (certificata UNI EN 15457) Ottima copertura, facile da applicare a rullo - facebook.com Vai su Facebook

Eurospin ti fa dire addio al frigorifero: bastano meno di 15 euro e hai alimenti freschi per tutta l’estate - Puoi mantenere gli alimenti freschi tutta l’estate grazie a Eurospin: bastano soli 15 euro e puoi dire addio al frigorifero. Si legge su blitzquotidiano.it

Pulizia del frigo: ecco qualche consiglio e trucco per mantenerlo sempre igienizzato - Qualche accortezza e il nostro elettrodomestico, fulcro di tutta la cucina, sarà sempre libero dai cattivi odori. Secondo msn.com