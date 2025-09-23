Addio all' attrice Claudia Cardinale

Bella e famosa come Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Claudia Cardinale, la terza icona sexy dei tempi d’oro del cinema italiano, ci ha lasciati per sempre. La vita in Tunisia. Nata a Tunisi nel 1938 da genitori di origine siciliana, ha sempre mantenuto la nazionalità italiana sebbene abbia sempre avuto un forte legame sia con la Tunisia sia con la Francia, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. “L’ Africa mi ha segnato per sempre. Anche se, quando ci sono nata, erano anni difficili e gli italiani che lavoravano laggiù dovevano conquistarsi la vita giorno per giorno. La filosofia del carpe diem mi viene da allora, dalla Tunisi dove si faticava e si viveva, ma con forza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio all'attrice Claudia Cardinale

In questa notizia si parla di: addio - attrice

Cinema in lutto, addio all’iconica attrice: il male che se l’è portata via

Cinema in lutto, addio all’iconica attrice. Indimenticabile quel film epico

Addio mito, se ne va l’attrice che ha inventato un genere

Monica Bellucci: «Tim Burton avrà sempre un posto nel mio cuore». Le prime parole dopo l'addio tra l'attrice e il regista - facebook.com Vai su Facebook

Addio Verónica Echegui, l'attrice spagnola aveva 42 anni - X Vai su X

Claudia Cardinale e l'addio a Delon: Il ballo è finito; Alain Delon, l'addio di Claudia Cardinale e il ricordo del Gattopardo: «Il ballo è finito. Tancredi ora è con le stelle». Bardot: «Perdo...; Claudia Cardinale: il messaggio d’addio per Alain Delon.

Addio all'attrice Claudia Cardinale - Muore Claudia Cardinale, l'attrice de La ragazza di Bube, Il Gattopardo e Otto e mezzo è stata una delle principali dive del nostro cinema negli anni '60 e '70 ... Si legge su msn.com

È morta Claudia Cardinale, aveva 87 anni - L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni nella regione parigina. Secondo corriere.it