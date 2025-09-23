Addio alla madre dei Piccoli Idilli
Addio a Eugenia Neri (foto), che ha avvicinato tanti alla danza. Se n‘è andata l‘altro giorno, all‘età di 76 anni. Era originaria di Milano, ma si era poi trasferita a Robbiate, dove abitava. Nel 2006 ha fondato, insieme al figlio Filippo Ughi, Piccoli Idilli, un‘associazione culturale per la produzione e la promozione di manifestazioni teatrali, spettacoli e laboratori, tra cui, dal 2010, Caffeine, una rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro di danza, che si svolge anche attualmente con momenti aperti a tutti in parchi, ville, piazze e giardini della Brianza, una delle kermesse più importanti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
