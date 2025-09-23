Addio a Vincenzo D' Ambra Lipari in lutto | bandiere a mezz' asta per l' imprenditore scomparso
Bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali dell'arcipelago eoliano. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo che ieri ha firmato l'ordinanza n. 39 che dispone la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali di Vincenzo D'Ambra, che saranno celebrati questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Addio a Vincenzo D'Ambra, Lipari in lutto: bandiere a mezz'asta per l'imprenditore scomparso
Lipari: Si è spento l’imprenditore Enzo D’Ambra, colto da malore nelle acque di Canneto - L'imprenditore Vincenzo D'Ambra, conosciuto come Enzo ha perso la vita nelle acque del mare di Canneto, nella sua Lipari, nello ... Riporta 98zero.com
Tragedia a Lipari nel mare di Canneto: morto Enzo D'Ambra. Colto da malore mentre si trovava in acqua - D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia ... Scrive msn.com