Addio a Vincenzo D' Ambra Lipari in lutto | bandiere a mezz' asta per l' imprenditore scomparso

Bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali dell'arcipelago eoliano. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo che ieri ha firmato l'ordinanza n. 39 che dispone la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali di Vincenzo D'Ambra, che saranno celebrati questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it