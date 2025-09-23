Addio a Vincenzo D' Ambra Lipari in lutto | bandiere a mezz' asta per l' imprenditore scomparso

Messinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali dell'arcipelago eoliano. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo che ieri ha firmato l'ordinanza n. 39 che dispone la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali di Vincenzo D'Ambra, che saranno celebrati questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - vincenzo

Melito piange storico gioielliere amico di De Laurentiis: addio a Vincenzo Esposito

Napoli, l’addio a Vincenzo Del Grosso: dolore e rabbia ai funerali dell’operaio morto nel cantiere del Rione Alto

Addio a Vincenzo De Biase, AttivaPrato in lutto

Addio a Vincenzo D'Ambra, Lipari in lutto: bandiere a mezz'asta per l'imprenditore scomparso; Addio a Pippo Baudo, a Militello i funerali. L'omelia: coraggioso contro la mafia; Addio maestra Chiara Mazza, storica insegnante di sostegno di Rota Imagna.

addio vincenzo d ambraLipari: Si è spento l’imprenditore Enzo D’Ambra, colto da malore nelle acque di Canneto - L'imprenditore Vincenzo D'Ambra, conosciuto come Enzo ha perso la vita nelle acque del mare di Canneto, nella sua Lipari, nello ... Riporta 98zero.com

addio vincenzo d ambraTragedia a Lipari nel mare di Canneto: morto Enzo D'Ambra. Colto da malore mentre si trovava in acqua - D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Vincenzo D Ambra