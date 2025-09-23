Addio a Tom Matano il designer che ha dato vita alla leggendaria Mazda MX-5
Mazda ha annunciato la scomparsa di Tom Matano, il leggendario designer conosciuto come il “ padre ” della MX-5 (anche conosciuta come Miata), morto il 20 settembre 2025 all’età di 76 anni. Nato a Nagasaki nel 1947, Matano ha costruito una carriera internazionale che lo ha portato a lavorare per General Motors, Holden e BMW, prima di approdare a Mazda North America, dove avrebbe dato vita a una delle auto più iconiche di sempre. Sotto la sua guida visionaria nacque infatti la prima generazione della Mazda MX-5, presentata nel 1989: una roadster essenziale, leggera, accessibile e divertente da guidare, capace di riportare in auge lo spirito delle spider classiche europee con l’affidabilità giapponese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
