addio a tom matano il designer che ha dato vita alla leggendaria mazda mx 5

Mazda ha annunciato la scomparsa di Tom Matano, il leggendario designer conosciuto come il “ padre ” della MX-5 (anche conosciuta come Miata), morto il 20 settembre 2025 all’età di 76 anni. Nato a Nagasaki nel 1947, Matano ha costruito una carriera internazionale che lo ha portato a lavorare per General Motors, Holden e BMW, prima di approdare a Mazda North America, dove avrebbe dato vita a una delle auto più iconiche di sempre. Sotto la sua guida visionaria nacque infatti la prima generazione della Mazda MX-5, presentata nel 1989: una roadster essenziale, leggera, accessibile e divertente da guidare, capace di riportare in auge lo spirito delle spider classiche europee con l’affidabilità giapponese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

