Addio a Nikola Pili? morto a 87 anni l' allenatore di tennis ha guidato Croazia al trionfo in Coppa Davis nel 2005 ed è stato mentore di Djokovic

Conclusa la carriera da giocatore, Pilic diventò uno dei più rispettati allenatori e capitani del mondo. Conosciuto come "Mr. Coppa Davis", ha scritto pagine indelebili della competizione: portò la Germania a vincere tre volte il trofeo (1988, 1989, 1993), guidando campioni come Boris Becker e Micha.

