Addio a Michael Gueye il senegalese che parlava genovese

Addio a uno dei venditori ambulanti più conosciuti e amati a Genova. "Volevamo salutare un amico - si legge in un post apparso sui social -, Michael Gueye, che ci ha lasciato ieri per problemi al cuore. Senegalese, 67 anni, viveva a Genova da tanto tempo, sapeva ormai parlare in genovese molto.

