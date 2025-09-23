Addio a Giunio Luzzatto il Consiglio regionale lo ricorda

Genovatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, ha aperto la seduta di oggi dedicando un pensiero alla memoria del consigliere Giunio Luzzatto, scomparso domenica scorsa all’età di novant’anni.Carriera accademica e impegno nazionale"Oltre alla prestigiosa attività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - giunio

Addio a Giunio Luzzatto, il Consiglio regionale lo ricorda; Addio a Luzzatto, grande “ebreo di sinistra” e grande intellettuale.

addio giunio luzzatto consiglioE’ morto Giunio Luzzatto, professore e attivista - Ordinario, appassionato di politica, partecipò alla riforma dell’università, è stato assessore regionale in Liguria ... Come scrive genova.repubblica.it

Il Consiglio regionale ricorda Giunio Luzzato e i fratelli Mavisini, tragicamente scomparsi in Val di Vara - Il Consiglio regionale di questa mattina si è aperto nel ricordo di Giunio Luzzatto, già professore di Analisi matematica all'Università di Genova ed ex ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Giunio Luzzatto Consiglio