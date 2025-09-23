Addio a Giunio Luzzatto il Consiglio regionale lo ricorda
Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, ha aperto la seduta di oggi dedicando un pensiero alla memoria del consigliere Giunio Luzzatto, scomparso domenica scorsa all’età di novant’anni.Carriera accademica e impegno nazionale"Oltre alla prestigiosa attività. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: addio - giunio
#Condoglianzenecrologiolutto L’ultimo saluto a don Giulio: la comunità di Positano si stringe per l’addio al parroco che ha dedicato una vita alla fede e alla solidarietà, il video - facebook.com Vai su Facebook
Giulio Nava verso l’addio a Ducati: Locatelli e Yamaha lo aspettano: - X Vai su X
Addio a Giunio Luzzatto, il Consiglio regionale lo ricorda; Addio a Luzzatto, grande “ebreo di sinistra” e grande intellettuale.
E’ morto Giunio Luzzatto, professore e attivista - Ordinario, appassionato di politica, partecipò alla riforma dell’università, è stato assessore regionale in Liguria ... Come scrive genova.repubblica.it
Il Consiglio regionale ricorda Giunio Luzzato e i fratelli Mavisini, tragicamente scomparsi in Val di Vara - Il Consiglio regionale di questa mattina si è aperto nel ricordo di Giunio Luzzatto, già professore di Analisi matematica all'Università di Genova ed ex ... Segnala msn.com