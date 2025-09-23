Addio a Claudia Cardinale ultima grande icona del nostro cinema
L'attrice Claudia Cardinale è morta all'età di 87 anni. Con la sua scomparsa, avvenuta a Nemours, nei pressi di Parigi, dove viveva da tempo, si è spenta una delle ultime stelle del grande cinema europeo del secondo Novecento. Nata Claude Joséphine Rose Cardinale il 15 aprile 1938 a Tunisi, da genitori di origine siciliana, crebbe in un contesto multiculturale, tra lingue francesi, arabe e dialetto siciliano, che ne segnarono profondamente l'identità. Figlia di un ferroviere e di una madre insegnante, Claudia non sognava il cinema, eppure il destino le aveva riservato un posto d'onore nella storia della settima arte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
