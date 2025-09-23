Addio a Claudia Cardinale mito del cinema italiano Aveva 87 anni

È morta a 87 anni Claudia Cardinale, una delle attrici più iconiche del cinema italiano e internazionale. La notizia è stata confermata dal suo agente all’agenzia Afp: l’artista si è spenta nella regione parigina, dove viveva da tempo. Vita e carriera. Nata a Tunisi nel 1938 da una famiglia siciliana, Cardinale conquistò il grande schermo fin dagli anni Sessanta, imponendosi come volto simbolo del cinema d’autore e popolare. Indimenticabile in Il Gattopardo di Luchino Visconti, 8½ di Federico Fellini, C’era una volta il West di Sergio Leone e in decine di altri film che hanno fatto la storia della settima arte. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: addio - claudia

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Adamo, volto del meteo in Rai

Addio a Claudia Cardinale che oggi ci ha lasciato: ripercorriamo il suo stile attraverso gli scatti più belli della sua carriera cinematografica vogue.it/gallery/claudi… - X Vai su X

“Dovrò salutare questa famiglia, i miei impegni mi portano altrove” L'addio di Claudia Ruggeri, non ci sarà più a "Avanti un altro" - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Claudia Cardinale, mito del cinema italiano. Aveva 87 anni; Addio a Claudia Cardinale, un mito del cinema italiano; Addio a Claudia Cardinale, un mito del cinema italiano.

Addio a Claudia Cardinale, mito del cinema italiano ed europeo. Aveva 87 anni - La notizia è stata confermata dal suo agente all’agenzia Afp: l’artista si è spenta nella regione parigina, dove viveva da tempo ... msn.com scrive

È morta Claudia Cardinale, addio all’icona del cinema italiano e internazionale - È morta oggi, 23 settembre 2025, a Nemours, nei pressi di Parigi, Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e celebrate della storia del cinema ... Segnala gaeta.it