Addio a Claudia Cardinale l’ultima grande diva del cinema italiano

Se ne va una delle ultime grandi icone del cinema italiano e internazionale. Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto nel mondo della cultura e dello spettacolo. Con la sua carriera ha segnato un’epoca, lavorando con i più grandi registi italiani e stranieri, diventando simbolo di fascino, talento e personalità fuori dal comune. Dagli esordi a simbolo del cinema. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da una famiglia siciliana, Claudia Cardinale si impose giovanissima all’attenzione pubblica grazie al concorso “La più bella italiana di Tunisia”. Quella vittoria fu l’inizio di una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

