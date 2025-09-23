Addio a Claudia Cardinale | l' icona de Il Gattopardo 8½ e C' era una volta il West è morta a 87 anni

L'attrice italiana è morta il 23 settembre 2025 in Francia, dove viveva da alcuni anni, mentre aveva accanto i suoi figli. Claudia Cardinale è morta oggi, 23 settembre 2025, all'età di 87 anni. La star del cinema italiano, come riporta l'ANSA, era a Nemours, vicino a Parigi, e accanto a lei c'erano i suoi amati figli. Una carriera ricca di successi Una delle interpreti più amate di sempre, in carriera aveva vinto tre David di Donatello, tre Nastri d'Argento, il Leone d'oro alla carriera che le era stato consegnato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1993, il David alla carriera ricevuto nel 1997 e tanti altri riconoscimenti prestigiosi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Addio a Claudia Cardinale: l'icona de Il Gattopardo, 8½ e C'era una volta il West è morta a 87 anni

