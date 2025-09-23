Addio a Claudia Cardinale L’attrice di 8 1 2 e Il Gattopardo icona del cinema mondiale aveva 87 anni

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è stata un’icona del cinema mondiale. La sua carriera è durata più di 60 anni. Con più di 150 film all’attivo, ha attraversato epoche e cinematografie, mantenendo sempre intatta la sua aura. Ha recitato accanto a leggende come John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Orson Welles, Anthony Quinn, Burt Lancaster, David Niven e Laurence Olivier, portando con sé un’immagine di donna emancipata e determinata, capace di affermare la propria indipendenza sia nella vita che sullo schermo. Oltre al suo contributo artistico, Claudia Cardinale è stata simbolo di un femminismo moderno e fiero, incarnando un modello di donna libera, volitiva e consapevole del proprio valore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio a Claudia Cardinale. L’attrice di 8 1/2 e Il Gattopardo, icona del cinema mondiale, aveva 87 anni

In questa notizia si parla di: addio - claudia

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Adamo, volto del meteo in Rai

“Dovrò salutare questa famiglia, i miei impegni mi portano altrove” L'addio di Claudia Ruggeri, non ci sarà più a "Avanti un altro" - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Cardinale è morta l’attrice aveva 87 anni.

Addio a Claudia Cardinale, l’attrice di 8 1/2 e Il Gattopardo aveva 87 anni - Una carriera di oltre 60 anni sotto la guida di registi come Visconti, Fellini e Leone. Riporta ilfattoquotidiano.it

Addio a Claudia Cardinale: l'icona de Il Gattopardo, 8½ e C'era una volta il West è morta a 87 anni - L'attrice italiana è morta il 23 settembre 2025 in Francia, dove viveva da alcuni anni, mentre aveva accanto i suoi figli. Secondo movieplayer.it