Addio a Claudia Cardinale l’attrice di 8 1 2 e Il Gattopardo aveva 87 anni

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni. Lo riferisce la France press. Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, la sua carriera è durata più di 60 anni e ha spaziato tra diversi generi cinematografici. Indimenticabili le sue interpretazioni sotto la guida di registi come Mario Monicelli ( I soliti ignoti ), Luchino Visconti ( Il Gattopardo ), Federico Fellini ( 8½ ), Mauro Bolognini ( Il bell’Antonio, Senilità ), Luigi Comencini ( La ragazza di Bube, La storia ), Sergio Leone ( C’era una volta il West), Luigi Zampa ( B e llo, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata ) e Damiano Damiani ( Il giorno della civetta ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

