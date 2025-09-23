Addio a Claudia Cardinale | la diva del cinema italiano si è spenta a 87 anni

Grave lutto nel cinema italiano. La musa di registi come Federico Fellini e Luchino Visconti si è spenta all’età di 87 anni. La sua carriera Il cinema mondiale e non solo italiano piange Claudia Cardinale. L’attrice, nata a Tunisi, ma arrivata in Italia sin da piccola, si è spenta all’età di 87 anni. La notizia è stata riferita da France Press. La diva del grande schermo, infatti, ormai da diversi anni si era trasferita nei pressi di Parigi dove aveva deciso di trascorrere la sua vita privata. (Ansa) – cityrumors.it Un lutto improvviso che ha lasciato davvero un vuoto incolmabile nel mondo del cinema mondiale e internazionale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

