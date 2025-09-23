Addio a Claudia Cardinale | la diva del cinema italiano si è spenta a 87 anni

Cityrumors.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave lutto nel cinema italiano. La musa di registi come Federico Fellini e Luchino Visconti si è spenta all’età di 87 anni. La sua carriera Il cinema mondiale e non solo italiano piange Claudia Cardinale. L’attrice, nata a Tunisi, ma arrivata in Italia sin da piccola, si è spenta all’età di 87 anni. La notizia è stata riferita da  France Press. La diva del grande schermo, infatti, ormai da diversi anni si era trasferita nei pressi di Parigi dove aveva deciso di trascorrere la sua vita privata. (Ansa) – cityrumors.it Un lutto improvviso che ha lasciato davvero un vuoto incolmabile nel mondo del cinema mondiale e internazionale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

addio a claudia cardinale la diva del cinema italiano si 232 spenta a 87 anni

© Cityrumors.it - Addio a Claudia Cardinale: la diva del cinema italiano si è spenta a 87 anni

In questa notizia si parla di: addio - claudia

L’addio di Donatella a Versace: la campagna con Kate Moss e Claudia Schiffer

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano

Addio a Claudia Adamo, volto del meteo in Rai

Claudia Cardinale morta a 87 anni, addio all'attrice icona degli anni '60 e '70: mondo del cinema in lutto; E' morta Claudia Cardinale; Addio a Claudia Cardinale: si spegne a 87 anni l’ultima diva del cinema italiano.

addio claudia cardinale divaMorta Claudia Cardinale, addio alla musa di Luchino Visconti: ecco tre film per conoscere la sua carriera - Una carriera internazionale in grado di spaziare dalla commedia al cinema più indipendente fino ad arrivare ... Scrive msn.com

addio claudia cardinale divaAddio Claudia Cardinale, l'attrice simbolo del cinema italiano: le cause della morte - Scopri tutte le notizie sul lutto che ha colpito il cinema italiano ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Claudia Cardinale Diva