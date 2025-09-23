Addio a Claudia Cardinale | la diva che ha fatto la storia del cinema | i capolavori con Visconti e Fellini

Chi era Claudia Cardinale e come è arrivata sul grande schermo?. Claudia Cardinale si è spenta a 87 anni a Nemours, nella periferia di Parigi, dove viveva da tempo. La notizia è stata confermata dall’agente Laurent Savry, che all’AFP ha ricordato come «ci lascia l’eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista». Nata Claude Joséphine Rose Cardinale il 15 aprile 1938 a Tunisi da famiglie paterna e materna di origine siciliana, Cardinale rappresenta uno dei volti più riconoscibili e influenti del cinema europeo del Dopoguerra. La sua storia con il cinema comincia in giovane età: vincitrice di un concorso di bellezza locale, arriva per caso alla Mostra di Venezia; è lì che il cinema internazionale la nota. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Claudia Cardinale: la diva che ha fatto la storia del cinema: i capolavori con Visconti e Fellini

