Si è spento Ermes Bolognesi, un uomo apprezzatissimo nel mondo dello sport ravennate, sia per la grande passione per la vela, sia per aver accompagnato generazioni e generazioni di giovani giocatori del Baseball Godo con il pulmino. Struggente il ricordo della società godese: "Sei stato molto più di un semplice accompagnatore – si legge – diventando parte della nostra grande famiglia. I tuoi aneddoti nelle lunghe e noiose pause strappavano sempre un sorriso o una risata, dandoci uno scorcio del baseball e del Godo che furono. La tua presenza e il tuo affetto resteranno sempre con noi. Buon viaggio Ermes". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Bolognesi. Baseball e mare erano la sua vita