Adani | L’Inter non dribbla ma passa meglio di tutti Credo ci possa essere questo cambiamento

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore e commentatore sportivo, ha condiviso il suo punto di vista su come Cristian Chivu potrebbe aumentare la competitività e l’attenzione all’interno della squadra dell’ Inter. Secondo Adani, una delle problematiche principali riguarda il possibile passaggio a un sistema di gioco diverso, come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, che avrebbe bisogno di una lunga e impegnativa transizione per essere implementato con successo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani: «L’Inter non dribbla, ma passa meglio di tutti. Credo ci possa essere questo cambiamento»

In questa notizia si parla di: adani - inter

Adani sicuro: «Lookman all’Inter farebbe saltare il banco in Serie A. Bonny è come Thuram, su Sucic…»

Adani dice la sua: «Inter, troppo pessimismo. Vale il Napoli e un minuto prima della finale di Champions…»

Lele Adani: "Il Napoli vale Juve, Milan e Inter». Il giudizio su Hojlund

Adani: “Bene Luis Henrique! Inter non dribbla ma passa meglio di tutti. E in due lo fanno bene” - X Vai su X

Graziani critica la forma fisica di Lautaro in Inter Sassuolo Arriva la replica di Adani - facebook.com Vai su Facebook

Adani: “Bene Luis Henrique! Inter non dribbla ma passa meglio di tutti. E in due lo fanno bene” - L'ex difensore, durante Viva el Futbol, ha parlato di quello che dovrebbe fare Chivu per aumentare l'attenzione e la competitività ... msn.com scrive

Lele Adani e il commento «Pranzo al sacco» al gol della vittoria dell'Italia con Israele. Cosa significa - È stata la frase urlata, non priva di gioia, da Lele Adani al gol realizzato da Tonali per il 5- Secondo corriere.it