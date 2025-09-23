Adani | L’Inter non dribbla ma passa meglio di tutti Credo ci possa essere questo cambiamento

Internews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso della trasmissione Viva el Futbol, Lele Adani, ex difensore e commentatore sportivo, ha condiviso il suo punto di vista su come Cristian Chivu potrebbe aumentare la competitività e l’attenzione all’interno della squadra dell’ Inter. Secondo Adani, una delle problematiche principali riguarda il possibile passaggio a un sistema di gioco diverso, come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, che avrebbe bisogno di una lunga e impegnativa transizione per essere implementato con successo. 🔗 Leggi su Internews24.com

adani l8217inter non dribbla ma passa meglio di tutti credo ci possa essere questo cambiamento

© Internews24.com - Adani: «L’Inter non dribbla, ma passa meglio di tutti. Credo ci possa essere questo cambiamento»

In questa notizia si parla di: adani - inter

Adani sicuro: «Lookman all’Inter farebbe saltare il banco in Serie A. Bonny è come Thuram, su Sucic…»

Adani dice la sua: «Inter, troppo pessimismo. Vale il Napoli e un minuto prima della finale di Champions…»

Lele Adani: "Il Napoli vale Juve, Milan e Inter». Il giudizio su Hojlund

adani l8217inter dribbla passaAdani: “Bene Luis Henrique! Inter non dribbla ma passa meglio di tutti. E in due lo fanno bene” - L'ex difensore, durante Viva el Futbol, ha parlato di quello che dovrebbe fare Chivu per aumentare l'attenzione e la competitività ... msn.com scrive

Lele Adani e il commento «Pranzo al sacco» al gol della vittoria dell'Italia con Israele. Cosa significa - È stata la frase urlata, non priva di gioia, da Lele Adani al gol realizzato da Tonali per il 5- Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Adani L8217inter Dribbla Passa