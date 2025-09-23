Adani esalta la Juve | C’è una cosa che a Verona mi è piaciuta tantissimo Rigore? È di chi non capisce il calcio

Adani difende l’atteggiamento della squadra di Tudor e attacca il VAR: la prestazione non è stata brillante, ma il tentativo di dominare va premiato. Un’analisi profonda, che va oltre il risultato e promuove l’atteggiamento, pur criticando aspramente l’episodio che ha condizionato la partita. Lele Adani, nel suo consueto appuntamento con “Viva El Futbol” sul suo canale YouTube, ha analizzato il pareggio della Juventus contro l’ Hellas Verona, offrendo una prospettiva originale e in controtendenza. Per l’opinionista, nonostante una prestazione non brillante, l’attitudine offensiva della squadra è da salvare, mentre il rigore concesso contro è un “insulto al gioco del calcio”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani esalta la Juve: «C’è una cosa che a Verona mi è piaciuta tantissimo. Rigore? È di chi non capisce il calcio»

