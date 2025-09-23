Adani controcorrente | San Siro è la storia deve essere tramandato Giocare lì…

Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Daniele Adani, ex difensore dell’ Inter, è intervenuto nella trasmissione La Domenica Sportiva per parlare di uno dei templi storici del calcio italiano: San Siro. Con la sua esperienza e la passione che ha sempre contraddistinto la sua carriera, Adani ha rievocato il significato profondo che questo stadio ha per lui, per la città di Milano e per il calcio in generale. “Il Meazza è il calcio, San Siro è la storia”. Le parole di Adani non sono semplici riflessioni, ma esprimono un legame emozionale profondo con l’impianto di San Siro, simbolo di una lunga tradizione calcistica che ha visto scendere in campo le leggende più grandi, da Giuseppe Meazza a Javier Zanetti, da Marco Materazzi a Wesley Sneijder. 🔗 Leggi su Internews24.com

