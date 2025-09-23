Ad Avellino torna Bibliopride | incontri laboratori e seminari

Avellinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 al 27 settembre 2025 torna il Bibliopride in Biblioteca “S. e G. Capone”. La settimana dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione e promossa dall’Associazione italiana biblioteche ha come tema “Biblioteche presidio di democrazia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - torna

Scomparsa da Avellino, ritrovata a Giugliano: Francesca torna a casa grazie alle segnalazioni

Avellino, il jazz torna protagonista con Sound Park: tre serate sotto le stelle nel Parco del Teatro "Carlo Gesualdo"

Sound Park, la musica torna sotto le stelle di Avellino

Ad Avellino torna Bibliopride: incontri, laboratori e seminari.

Cerca Video su questo argomento: Avellino Torna Bibliopride Incontri