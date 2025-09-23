Acquisti in Rete manutenzione straordinaria il 30 settembre | cancellazione delle schede ANAC in bozza

Lunedì 22 settembre 2025 è stato pubblicato un avviso per gli utenti della piattaforma Acquisti in Rete: il prossimo martedì 30 settembre 2025, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, il portale potrebbe non essere disponibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: acquisti - rete

Acquisti in Rete: il 18 luglio manutenzione straordinaria, piattaforma non disponibile

Acquisti in rete: piattaforma chiusa dal 13 al 18 agosto. Come prepararsi alla chiusura

Acquisti in rete: piattaforma chiusa dal 13 al 18 agosto. Come prepararsi alla chiusura

Il fenomeno delle truffe online è in continua crescita ed è legato in particolare al settore degli acquisti in rete. Purtroppo sono numerose le persone vittime di raggiri. Noi abbiamo inasprito le pene, introducendo tra l’altro la confisca del materiale che viene utiliz - facebook.com Vai su Facebook

Acquisti in Rete, manutenzione straordinaria: portale non disponibile il 18 e il 30 settembre - X Vai su X

Acquisti in Rete, manutenzione straordinaria: portale non disponibile il 18 e il 30 settembre; Attività di manutenzione straordinaria portale Acquisti in Rete; Acquisti in Rete: il 18 luglio manutenzione straordinaria, piattaforma non disponibile.

Acquisti in Rete, manutenzione straordinaria: portale non disponibile il 18 e il 30 settembre - La piattaforma Acquisti in Rete ha comunicato due interventi di manutenzione straordinaria che comporteranno l’indisponibilità ... Lo riporta orizzontescuola.it

Detrazione fiscale per manutenzione straordinaria - Buongiorno, abbiamo acquistato una seconda casa, siamo in fase di ristrutturazione, quindi abbiamo contattato un geometra per l'apertura di una Cila. corriere.it scrive