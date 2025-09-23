Acquisti in Rete manutenzione straordinaria il 30 settembre | cancellazione delle schede ANAC in bozza

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 22 settembre 2025 è stato pubblicato un avviso per gli utenti della piattaforma Acquisti in Rete: il prossimo martedì 30 settembre 2025, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, il portale potrebbe non essere disponibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

