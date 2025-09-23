Acqua il Comune di Reggio Calabria partecipa al capitale sociale di Sorical
Il Comune di Reggio Calabria partecipa al capitale sociale di Sorical. È stato formalizzato oggi il trasferimento gratuito in favore dell'ente di 497.622 azioni della Società Risorse Idriche Calabresi spa, corrispondenti al 3,71% del relativo capitale sociale.L’operazione si inserisce nell’ambito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: acqua - comune
Azzarà chiama in causa Sorical e Arera: "Verificare le omissioni del Comune sull’acqua"
Manca l'acqua, il Comune acquisisce pozzi privati per fronteggiare la carenza idrica
Uno stabile lasciato ancora senz'acqua, interviene direttamente il Comune
COMUNE DI ALTAVILLA – AVVISO SULLA CASETTA DELL’ACQUA Il comune informa la cittadinanza che la gestione dell’attuale casetta dell’acqua verrà modificata. I crediti attualmente caricati sulle tessere potranno essere utilizzati fino al 31 ottobre 20 - facebook.com Vai su Facebook
Notizie - REVOCA Ord. Sind. n. 82 del 25/08/2025 - Divieto utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano nelle zone del Centro Storico; Acqua, il Comune di Reggio Calabria partecipa al capitale sociale di Sorical; L’incredibile storia di Reggio Calabria: stadio, cimiteri e scuole senza contatore dell’acqua.
Reggio Calabria, residenti Rione Modena senz'acqua da oltre sei ore - dalle 14 di oggi pomeriggio sono impossibilitati ad utilizzare l'acqua a causa di un guasto. Come scrive reggiotv.it
Reggio Calabria, l'ente comunale partecipa al capitale sociale di Sorical S.p.A. - L’operazione, in conformità con la normativa regionale, ha autorizzato la cessione a titolo gratuito del 40% delle azioni di Sorical ai comuni calabresi ... Si legge su reggiotv.it