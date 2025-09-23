Acqua da tutte le parti

Una è a mezzo servizio, una non è ancora pronta, un’altra ancora esiste solo sulla carta. E l’unica abile e arruolabile ha retto a malapena un paio d’ore, probabilmente messa ko da una pianta. Ha del tragicomico il sistema di vasche anti-esondazione del Seveso, fiume di modesta entità che puntualmente, alla prima pioggia un po’ consistente, si riversa su Milano e hinterland come fosse il Rio delle Amazzoni. Un problema strutturale, ben noto da tempo, dunque non un’emergenza come si tende invece a farla passare. Da anni si discute delle vasche, con estenuanti triangolazioni Comune-Regione-Governo da far impallidire tiki-taka del Barcellona (che poi almeno faceva gol), eppure ogni volta si ripete lo stesso scenario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it