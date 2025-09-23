Acqua buona e pulita sempre in tavola | la caraffare filtrante Philips è un must e oggi costa meno
Bere acqua pulita fa bene all’organismo, ma non sempre quella che esce dalle tubature è adatta al consumo. Per questo motivo una caraffa filtrante, come quella proposta da Philips in promozione, è indispensabile per eliminare cloro e microplastiche invisibili. Oggi è disponibile su Amazon a 22,94 euro, con uno sconto del 15%. Approfitta del minimo storico su Amazon Acqua sempre pulita in qualsiasi momento. Uno degli aspetti più interessanti di questa caraffa filtrante è la presenza della tecnologia Micro X-Clean Filter Power, un sistema pensato per ridurre la presenza di elementi indesiderati come microplastiche, cloro, calcare e metalli pesanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
