Tempo di lettura: < 1 minuto Riparte il prossimo 30 settembre il corso di italiano per stranieri “L’italiano che mi serve”. Le lezioni, come di consueto, si svolgeranno presso la sede delle Acli di Benevento in via Flora 31, ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Il corso è gratuito e aperto a tutti, previo tesseramento all’associazione, e rappresenta un primo importante passo per coloro i quali vorranno iscriversi agli esami di cittadinanza CILS B1 che si effettuano presso la sede delle Acli di Benevento in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena. “ Da anni il progetto svolto da Simposio Acli facilita l’inclusione sociale degli immigrati” dichiara i l presidente Simposio Acli Benevento, Filiberto Parente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acli Benevento, riparte il corso di italiano per stranieri

