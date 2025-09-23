Aci Catena al via il corso gratuito per operatori della moda
Un’opportunità formativa per i cittadini di Aci Catena arriva grazie all’accordo siglato tra il Comune e l’Istituto di istruzione secondaria Marconi – Lucia Mangano di Catania. La collaborazione rientra nel progetto per la realizzazione di una sartoria sociale pubblica e prevede l’attivazione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catena - corso
Bambino di 6 anni va a fare il bagno e scompare in mare sotto gli occhi della mamma. Ricerche in corso: catena umana dei bagnanti
Aci Catena, "lavori in corso" nelle scuole per l'imminente inizio delle lezioni
Firma culinaria prestigiosa, quella dello chef toscano (scrittore e volto televisivo) Simone Rugiati, per la nuova collaborazione con la catena di ristorazione Wiener Haus, del gruppo Cigierre. Nel corso di un live show cooking tenutosi nel ristorante a Tavagnac - facebook.com Vai su Facebook
Aci Catena, "lavori in corso" nelle scuole per l'imminente inizio delle lezioni https://ift.tt/DfjBVT1 https://ift.tt/vt4lpIW - X Vai su X
Aci Catena, al via il corso gratuito per operatori della moda; Aci Catena, 'lavori in corso' nelle scuole per l'imminente inizio delle lezioni; Acicatena, lunedi prossimo l'amministrazione consegnerà materiale ai componenti del progetto Argento Vivo.
Aci Catena, "lavori in corso" nelle scuole per l'imminente inizio delle lezioni - L’amministrazione comunale ha predisposto gli ultimi interventi per accogliere in sicurezza studenti, professori e personale scolastico ... Come scrive cataniatoday.it
Aci Catena, al via il progetto “Argento Vivo”: gli anziani al fianco degli studenti per aumentare la sicurezza - L’obiettivo di garantire ai giovani studenti catenoti la possibilità di raggiungere in sicurezza le scuole, evitando rischi durante l'attraversamento ... Si legge su cataniatoday.it