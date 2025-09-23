Achille Polonara video sui social prima del trapianto | Grazie per il vostro amore

Con un video messaggio affidato ai social, il cestista Achille Polonara ha voluto salutare i propri fan, in ansia per le sue delicate condizioni di salute. “Grazie per tutto il supporto e l’amore che mi dimostrate. Sono pronto per il trapianto, non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo”. Polonara, sotto contratto con la Dinamo Sassari, è affetto da leucemia mieloide e – dopo le terapie alle quali si è sottoposto a Valencia, ora inizierà il percorso che lo porterà al trapianto di midollo osseo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Achille Polonara, video sui social prima del trapianto: “Grazie per il vostro amore”

