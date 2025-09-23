Achille Polonara sui social | Sono pronto al trapianto ci vediamo presto

Achille Polonara ha lanciato un messaggio di speranza e determinazione attraverso un videomessaggio sui social. Il giocatore di basket, affetto da leucemia mieloide, ha voluto rassicurare i suoi tifosi e ringraziarli per il supporto ricevuto. "Grazie per tutto il supporto e l’amore che mi mostrate. Sono pronto per il trapianto, non vedo l'ora di iniziare questo percorso. Ci vediamo presto in campo", ha detto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Achille Polonara sui social: "Sono pronto al trapianto, ci vediamo presto"

