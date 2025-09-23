Acf debutto da tre punti per la Primavera contro il Parma
Arezzo, 23 settembre 2025 - . Esordio stagionale anche per l'Under 10 PRIMAVERA Debutto vincente per la Primavera amaranto che domenica 21 settembre ha inaugurato il campionato di Primavera 1 superando il Parma. L'avvio di gara sorride alle ospiti, pericoloso in più occasioni dalle parti di Cardarelli. Con il passare dei minuti, però, l'Arezzo prende ritmo e campo, iniziando a spingersi con continuità nella metà campo avversaria. La partita si sblocca al 43': Baccaro cambia gioco e pesca Nasoni sull'altra fascia. La numero 3 amaranto salta due avversarie, raggiunge il fondo e mette in mezzo un cross rasoterra che, deviato da una giocatrice del Parma, termina in porta per l'1-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it
