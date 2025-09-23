Acerbi fa chiarezza sul suo no alla Nazionale | Mai rifiutata la maglia azzurra ma non mi sembrava giusto dopo ciò che aveva detto Spalletti Se Gattuso non dovesse convocarmi…

Il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, durante la presentazione del suo libro torna sul no alla chiamata di Spalletti con l'Italia. Nel corso della presentazione della sua autobiografia " Io, guerriero ", il difensore dell' Inter, Francesco Acerbi, ha fatto chiarezza su alcuni episodi controversi della scorsa stagione, incluso il rifiuto della convocazione per la Nazionale. Acerbi ha spiegato che la sua decisione di non rispondere positivamente alla chiamata del ct Luciano Spalletti non era un rifiuto della maglia azzurra, ma una risposta a commenti poco felici fatti dal tecnico nei suoi confronti, come quando Spalletti aveva dichiarato: "Lo sa di che anno è Acerbi?".

In questa notizia si parla di: acerbi - chiarezza

