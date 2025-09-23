Acerbi ammette | Siamo arrivati scarichi alla finale Dopo la partita non eravamo nemmeno incaati

Francesco Acerbi torna a parlare di una delle pagine più dolorose della recente storia nerazzurra: la finale di Champions League del 31 maggio scorso persa contro il PSG con un netto 5-0. Una disfatta che ha segnato profondamente non solo i tifosi, ma anche i protagonisti in campo. Il difensore dell’Inter, in occasione della presentazione del suo libro “Io, guerriero” alla Libreria Rizzoli di Milano, ha raccontato cosa accadde realmente quella notte e il clima che la squadra respirava già prima del fischio d’inizio. Secondo Acerbi, il peso delle aspettative ha inciso in modo determinante: “Dopo aver battuto Bayern e Barcellona, sentivamo addosso l’etichetta dei favoriti obbligati a vincere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it