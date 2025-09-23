Accusati di una richiesta di pizzo con pestaggio | chiesti 23 anni e mezzo in due
BRINDISI - Al termine della requisitoria, la pm della Dda di Lecce Carmen Ruggiero ha invocato condanne per 23 anni e mezzo di reclusione a carico dei due imputati. I brindisini Davide Di Lena (36 anni) e Bryan Maggi (35 anni) sono a processo, davanti alla prima sezione penale del tribunale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
