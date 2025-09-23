Accordo con l’Indonesia l’Europa sfida i dazi di Trump

Quifinanza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accordo raggiunto tra Unione europea e Indonesia. Dopo anni di trattative, da tempo in stallo, il terzo Paese asiatico per popolazione e l’Ue hanno firmato un nuovo trattato di libero scambio delle merci, che abbatte a zero i dazi doganali di buona parte delle merci. La situazione si  è sbloccata dopo l’imposizione dei dazi da parte degli Usa, sia all’Ue sia all’Indonesia. In questo modo, il blocco e il Paese asiatico rispondono all’ostilità e al protezionismo di Trump. Per gli esportatori europei, l’accordo vale 600 milioni di euro in risparmi e apre un mercato da 280 milioni di persone. Il trattato è particolarmente interessante anche per l’Italia, che con l’Indonesia ha una bilancia commerciale fortemente negativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

accordo con l8217indonesia l8217europa sfida i dazi di trump

© Quifinanza.it - Accordo con l’Indonesia, l’Europa sfida i dazi di Trump

In questa notizia si parla di: accordo - indonesia

Ue, intesa per accordo di libero scambio con Indonesia

Ecco l’accordo commerciale tra Trump e Indonesia

Affondo Ue: «Stop all’accordo su dazi se Trump sfida le regole digitali Ue» - «Possiamo essere gentili, educati, cercare di trovare modi per risolvere problemi e divergenze, ma non possiamo accettare qualsiasi cosa. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo L8217indonesia L8217europa Sfida