Accordo con l’Indonesia l’Europa sfida i dazi di Trump

Accordo raggiunto tra Unione europea e Indonesia. Dopo anni di trattative, da tempo in stallo, il terzo Paese asiatico per popolazione e l’Ue hanno firmato un nuovo trattato di libero scambio delle merci, che abbatte a zero i dazi doganali di buona parte delle merci. La situazione si è sbloccata dopo l’imposizione dei dazi da parte degli Usa, sia all’Ue sia all’Indonesia. In questo modo, il blocco e il Paese asiatico rispondono all’ostilità e al protezionismo di Trump. Per gli esportatori europei, l’accordo vale 600 milioni di euro in risparmi e apre un mercato da 280 milioni di persone. Il trattato è particolarmente interessante anche per l’Italia, che con l’Indonesia ha una bilancia commerciale fortemente negativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

