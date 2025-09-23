Accoltellata dal compagno La donna è fuori pericolo Aggressore ancora in fuga

È ancora in fuga l’uomo che, domenica a Boffalora sopra Ticino, ha accoltellato la compagna all’interno della loro abitazione. Dopo essere stata colpita da più fendenti, tra cui uno grave sotto l’ascella, la donna è riuscita a fuggire dalla casa sanguinante e a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto tra i passanti. L’aggressore, di origine kosovara, ma da anni in Italia, si è poi dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno battendo tutto il territorio per rintracciarlo, ma al momento l’uomo è ancora ricercato. La fuga dell’aggressore ha gettato la comunità nel panico: un episodio tanto violento quanto improvviso, avvenuto in pieno giorno e proprio durante la festa patronale de La Sucia, che si teneva in piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

