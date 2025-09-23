Accoltella una donna cieca a Torino perché il suo cane abbaia troppo | a processo per tentato omicidio

Torinotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la vittima – una donna cieca – ha sentito in tribunale la voce del suo aggressore, 72 anni, ha avuto un sussulto. Dalla sera di Capodanno, quando lui aveva messo in pericolo la vita di lei, non si erano più incrociati. È iniziato così ieri, 22 settembre, il processo all’uomo accusato di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltella - donna

Apprezzamenti volgari a una donna, il compagno s’imbizzarrisce e accoltella due conoscenti

Tentato omicidio in piazza Garibaldi a Livorno, molesta una donna e accoltella l'uomo intervenuto in difesa

Tentato omicidio a Bologna: accoltella e picchia la ex. La donna rischia la vita

Accoltella una donna cieca a Torino perché “il suo cane abbaia troppo”: a processo per tentato omicidio; 72enne accoltella una donna cieca a Torino: il suo cane abbaiava troppo; Rabbia cieca: accoltella la ex e un giovane uomo. Lui è grave.

accoltella donna cieca torinoAccoltellò la vicina per il cane, la vittima incontra in aula il suo aggressore - La donna era stata colpita alla gola dal settantenne infastidito dal cane che abbaiava. Secondo torino.repubblica.it

Matera, anziano accoltella donna, spara ai Carabinieri e poi si suicida - Una barista di 28 anni è stata accoltellata, per motivi ancora non chiari, a Gorgoglione (Matera) da un uomo di 80 anni, che, dopo aver sparato contro i Carabinieri, senza colpirli, si è suicidato in ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Donna Cieca Torino