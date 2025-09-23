Accademia del teatro italiano 2025 | applausi per Ipazia | la libertà di contare la protagonista è un' attrice salernitana

E' stata la salernitana Beatrice Eccli, a rivestire il ruolo di protagonista nello spettacolo "Ipazia: la libertà di contare". Tra i 14 giovani attori provenienti da tutte le regioni italiane, infatti, è stata selezionata anche Beatrice della compagnia teatrale de "i Pappici" per interpretare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

