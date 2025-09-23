Abusato nella doccia di una palestra il racconto di fronte ai giudici Medico a processo

Ha raccontato di fronte ai giudici di essere stato molestato nello spogliatoio di una palestra. Questa mattina presso il tribunale di Arezzo si è celebrata una nuova udienza del procedimento che vede sul banco degli imputati un medico specialista. L'accusa è pesantissima: abusi su un minore nelle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

