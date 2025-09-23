Abruzzo referti radiologici online | da oggi scaricabili con Spid o Cie
Chieti - La Regione attiva un servizio digitale che consente ai cittadini di consultare e scaricare referti e immagini radiologiche da pc e smartphone in piena sicurezza. Da oggi, martedì 23 settembre 2025, i cittadini assistiti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti possono accedere in tempo reale ai propri referti radiologici senza recarsi agli sportelli. È stato infatti attivato sul portale regionale “Abruzzo Sanità Online” un nuovo servizio che consente di visualizzare e scaricare documenti e immagini diagnostiche direttamente da computer o smartphone. La novità riguarda tutte le prestazioni radiologiche ambulatoriali eseguite a partire dalla mezzanotte del 23 settembre 2025. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
In questa notizia si parla di: abruzzo - referti
