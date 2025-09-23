Abruzzo plastic free | gli appuntamenti per la tutela di mari fiumi e corsi d’acqua

12 appuntamenti per il Sea & Rivers: l’Abruzzo scende in campo con Plastic Free e, per due giorni, i volontari saranno in azione per ripulire le aree e per tutelare mari, fiumi e corsi d’acqua.Il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: abruzzo - plastic

Volontari a raccolta con Plastic Free: in Abruzzo 12 appuntamenti per la tutela di mari, fiumi e corsi acqua

Un nuovo ingresso nella famiglia di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico! Diamo il benvenuto a C.I.E.R. S.R.L., azienda leader nel settore del riciclo e trasformazione delle materie plastiche, attiva in: ? Riciclo delle materie plastiche Fabbricazione di m - facebook.com Vai su Facebook

Abruzzo plastic free: gli appuntamenti per la tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua; Volontari a raccolta con Plastic Free: in Abruzzo 12 appuntamenti per la tutela di mari, fiumi e corsi acqua; A Montesilvano torna l’appuntamento con Plastic Free: come partecipare.

Abruzzo plastic free: gli appuntamenti per la tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua - Il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free onlus ... Riporta chietitoday.it

Il Lazio scende in campo con Plastic Free: 12 appuntamenti per il Sea & Rivers - Torna l'onda blu dei volontari Plastic Free, nel Lazio l'iniziativa ambientalista per ripulire mari e fiumi dalla plastica ... Si legge su lagone.it