Reboot baywatch con pamela anderson: il ritorno della serie iconica anni ’90 jumptheshark.it
Utrecht-Lione (Europa League, 25-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Trump: la Nato deve abbattere gli aerei russi che violano lo spazio aereo gazzettadelsud.it
Crosetto al lavoro a un piano di difesa dai droni per gli aeroporti: “Dobbiamo accelerare” ildifforme.it
Milan-Lecce, Coppa Italia 0-0: la partita in diretta | LIVE News pianetamilan.it
Allerta meteo in Italia, previsti forti temporali: ecco dove fare attenzione notizie.com
ANAC, avvisi di pagamento pagoPA per le gare di maggio agosto 2025: e mail di notifica da settembre
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato un avviso rivolto alle stazioni appaltanti che ha... ► orizzontescuola.it
Equitazione, tutto pronto per gli Internazionali di Sicilia: da venerdì al campo ostacoli La Favorita
È tutto pronto per la 61esima edizione degli Internazionali di Sicilia, in programma da venerdì 26... ► palermotoday.it
Collina vuole introdurre il rigore senza respinta: «È già un vantaggio eccezionale, o segni o c’è il rinvio del portiere»
Vi immaginate un rigore in partita senza possibilità di rimbalzo in caso di palo, traversa o parata... ► ilnapolista.it
Udinese Palermo 2 1, le pagelle: Vasic non sfrutta la chance, Corona vicino alla rete più volte
Un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per le diverse occasioni non sfruttate ne... ► palermotoday.it
Udinese e Cagliari avanzano in Coppa Italia. Agli ottavi sfide con Juve e Napoli
Udinese - Palermo 2-1 Marcatori: 41' pt Zaniolo, 45' pt Miller, 48' st Peda Udinese (3-5-2): Sava 6;... ► gazzettadelsud.it
“Carceri di Roma diventino XVI municipio”, ok da Assemblea Capitolina
(Adnkronos) – Una proposta per riunire "le 6 case circondariali di Roma all'interno di un XVI Munic... ► webmagazine24.it
Pd, Schlein invoca unità.’Ribelli minoranza preparano iniziativa Milano
Roma, 23 set. (askanews) – La direzione Pd fila via senza sorprese, come del resto ampiamente pre... ► ildenaro.it
E' morta al Maggiore la donna di 82 anni travolta da un furgone
È morta all'Ospedale Maggiore di Parma l'anziana piacentina di 82 anni, Maria Dodici, travolta da ... ► parmatoday.it
Gasperini: "Roma favorita in Europa? È presto per dirlo. Dybala e Bailey tornano dopo la sosta"
Domani l'esordio a Nizza. Il tecnico: "Dovbyk titolare domani? Possibile, la mia idea è quella di al... ► gazzetta.it
Calcio, Rimini condannato da un rigore al 95' contro il Guidonia Montecelio
Il rigore di Calì al 95' regala la vittoria di misura al Guidonia Montecelio contro il Rimini. Tan... ► riminitoday.it
Trump e Melania arrivano all'Onu, la scala mobile non funziona e salgono a piedi – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania arrivano... ► open.online
Motorola Edge 60 Pro: autonomia record e prestazioni top a un ottimo prezzo grazie al coupon
Motorola Edge 60 Pro in super offerta: batteria 6000mAh, 512GB e display pOLED a soli 404€. Scopri... ► tuttoandroid.net
“Dobbiamo prepararci alla guerra”. L’Ue lancia l’allarme, caos nei cieli d’Europa
Una tensione silenziosa cresce sopra le nostre teste, ma pochi ne parlano davvero. Dietro i viaggi ... ► caffeinamagazine.it
Gemma presenta le sorelle: sorprendenti rivelazioni su di loro a Uomini e Donne
Gemma Galgani e il legame con le sue sorelle: una dedica speciale La nota protagonista di Uomini e ... ► jumptheshark.it
Baywatch torna in tv: Fox annuncia la produzione della serie reboot
Il network ha annunciato la produzione del nuovo show ambientato nel mondo dei bagnini che debutterà... ► movieplayer.it
“Liberate i compagni”: la protesta dei centri sociali davanti al Beccaria dopo gli arresti per gli scontri alla Centrale
Milano, 23 settembre 2025 – Circa quattrocento giovani si sono ritrovati in presidio intorno alle 1... ► ilgiorno.it
Avversaria Juve ottavi Coppa Italia, ecco quale sarà la sfidante dei bianconeri: data e tutto quello che c’è da sapere
di Redazione JuventusNews24Avversaria Juve ottavi Coppa Italia, ecco quale sarà la sfidante: gli agg... ► juventusnews24.com
Paura sulla strada: motociclista perde il controllo, interviene l’eliambulanza
Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Sora, dove un motociclista è rimasto c... ► frosinonetoday.it
In Germania la notizia della trasferta di Napoli vietata ai tifosi dell’Eintracht Francoforte: motivi di sicurezza (Faz)
Per motivi di sicurezza, i tifosi residenti a Francoforte non potranno acquistare biglietti per la ... ► ilnapolista.it
Meloni a New York: Trump ha ragione, Green Deal ideologico ha penalizzato la competitività – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 settembre 2025 “Sono d’accordo sul fatto che un certo approccio ideologico... ► open.online
Milan Lecce, Landucci: “Le partite facili non ci sono, dobbiamo sempre far le cose bene”
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei... ► pianetamilan.it
Morte di Simona Cinà a Bagheria vicino Palermo, l'autopsia ha evidenziato presenza di alcol ma nessuna droga
Autopsia su Simona Cinà: alto tasso alcolemico ma nessuna droga. Confermato l’annegamento, indagini ... ► virgilio.it
"Piccoli Mondi" affollano la Nuova Sala Africa di Riccione tra concerti, teatro per famiglie e matinée per le scuole
Domenica 26 ottobre riapre il sipario della Nuova Sala Africa (viale Gramsci, 39), con la quarta e... ► riminitoday.it
Terza edizione del Transitare Festival: a Calendasco anche il giornalista Piero Badaloni
Riflettori accesi sulla via Francigena e sulle grandi trasformazioni che attraversano il mondo con... ► ilpiacenza.it
Gambero Rosso: le migliori pizzerie in Italia del 2026
Presentata alla Mostra d’Oltremare a Napoli, la nuova guida “Pizzerie d’Italia 2026” di Gambe... ► dailynews24.it
Fare cinema e vivere qui? Non è più un sogno per i giovani con Napoli Cool Era | VIDEO
Cosa succede se dei registi, dei produttori, dei manager e un attore sentono l’esigenza di dare ai... ► napolitoday.it
Europa League in tv: guida completa alla prima giornata. Partite, orari e dove vederle
Roma, 23 settembre 2025 – Tutto pronto per l'inzio della nuova Europa Laegue. Dopo la Champions Lea... ► sport.quotidiano.net
Al via Ultra Club, il club musicale del Romaeuropa Festival
Roma, 23 set. (askanews) – Dopo le anteprime con Lyra Pramauk e Isabelle Lewis, al via domani 24 ... ► ildenaro.it
Senso unico tra via Ruggerone da Palermo e via Ettore Arculeo: "Realizzata pure una corsia pedonale protetta"
Il Comune ha istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Ruggerone da Palermo e... ► palermotoday.it
Rouhi Juve, ecco come è andata la prova del terzino con la Next Gen: un mancino delizioso che è da sopra categoria. L’analisi
di Redazione JuventusNews24Rouhi Juve, prova da leader con la Next Gen: il terzino è fuori categoria... ► juventusnews24.com
Pechino richiama Toutiao e UCWeb: stretta sui contenuti online
La pressione delle autorità di Pechino sulle big tech locali tocca nuove vette: due celebri applica... ► sbircialanotizia.it
Iran, Khamenei non ci sta: «Non cederemo a pressioni per fermare l’arricchimento dell’uranio. Trump? Riceverà uno schiaffo in faccia»
L’Iran non cederà a pressioni per interrompere le proprie attività nucleari. Lo ha dichiarato oggi... ► open.online
Il teatro De Luca: concorsi, regionali e virtù autoproclamata
A Serino, durante l’incontro “Acqua, impresa, futuro”, Vincenzo De Luca ha trovato il modo di tras... ► avellinotoday.it
Giorgia Meloni, l'affondo sul Green Deal: "Condivido molti punti con Trump"
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea gen... ► liberoquotidiano.it
Mini motosega con batteria a lunghissima durata: ottima per il giardino, risparmi il 25% su Amazon
Praticità e funzionalità nella cura del verde convergono in questa mini motosega a batteria, un'opz... ► quotidiano.net
Marathon sarà al nuovo State of Play? Bungie non sarebbe pronta a mostrarlo nuovamente al pubblico
PlayStation ha annunciato che il prossimo State of Play, fissato per il 24 settembre alle 23:00 ora... ► game-experience.it
DIRETTA Coppa Italia, Milan Lecce 0 0 | Palo clamoroso di Nkunku! LIVE
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Di Fr... ► calciomercato.it
Utrecht Lione (Europa League, 25 09 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Il Lione comincia il proprio percorso in UEFA Europa League sul campo dell’Utrecht per la prima gio... ► infobetting.com
Ultimissime Inter LIVE: Novità su San Siro, Lautaro accelera verso il Cagliari, la decisione di Ausilio sull’offerta dell’Al Hilal
di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importan... ► internews24.com
Estrazioni del Lotto di martedì 23 settembre 2025: la ruota di Napoli
Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 84 10 22 30 36 CAGLIARI 61 84 80 87 07 FIRENZE 60 50 48... ► napolitoday.it
L'Udinese vince 2 1 ed elimina il Palermo, agli ottavi con la Juve
I rosanero lottano ma le reti di Zaniolo e Miller danno la qualificazione ai friulani UDINE - Non ... ► ilgiornaleditalia.it
Calcio a 5, Salvo Samperi: “L’emozione sportiva più grande che io abbia vissuto, siamo sulla buona strada”
Il CT dell’Italia Salvo Samperi commenta al sito federale la soffertissima qualificazione dell’Ital... ► oasport.it
M.O.,Conte: da Meloni misero espediente sullo Stato di Palestina
Roma, 23 set. (askanews) – “Il riconoscimento ‘condizionato’ dello Stato della Palestina, l’ultim... ► ildenaro.it
Queste musicassette valgono una piccola fortuna: se ne hai una per casa hai un piccolo tesoro
Al giorno d’oggi, le musicassette non sono più così utilizzate come avveniva in passato, ma sappiat... ► game-experience.it
Caso Almasri, per la procura il reato di Bartolozzi “non è in concorso” con i ministri. A rischio il piano del centrodestra per scudare il braccio destro di Nordio
La capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, è indagata nell’ambito della ... ► lanotiziagiornale.it
Virtus, McCormack firma col Bayern
Bologna, 23 settembre 2025 - Deve essere talmente piaciuto a coach Gordon Herbert nella recedete ami... ► sport.quotidiano.net
L’ultima di Salvini: “Io divisivo? Anche Berlusconi, Trump e Gesù Cristo lo sono”
“Dire queste cose è divisivo? Probabilmente. Berlusconi era divisivo? Sì. Trump lo è? Sì. Gesù Cris... ► ilfattoquotidiano.it
Siviglia Villarreal (martedì 23 settembre 2025 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Sanchez Pizjuan?
Uno degli incroci più interessanti del turno infrasettimanale potrebbe essere quello tra Siviglia e... ► infobetting.com
Maltempo sull’Italia, dalle previsioni meteo pioggia e temporali da Nord a Sud: le zone in allerta arancione
Previsioni meteo, allerta arancione in diverse zone d'Italia: in arrivo nuove precipitazioni intense... ► virgilio.it
Milan Lecce, De Winter: “Bello esordire a San Siro! Allegri? E’ rimasto molto simile”
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedic... ► pianetamilan.it
Emma Watson spiega il motivo dell’abbandono della recitazione sei anni fa
Emma Watson: motivi del suo ritiro dalle scene e progetti futuri Da diversi anni, l’attrice britann... ► jumptheshark.it
Nizza, disastro aereo evitato per appena tre metri: Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare
Un incidente aereo è stato evitato per un soffio domenica sera, 21 settembre, all’aeroporto di Niz... ► open.online
Uomini e Donne anticipazioni, una nuova dama e un bicchiere di troppo: Agnese manda a casa Federico
Registrazione 23 settembre Uomini e Donne: la serata movimentata di Federico Mastrostefano Mart... ► notizieaudaci.it
Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione
Come hanno svelato le anticipazioni della precedente registrazione di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ... ► comingsoon.it
12 migliori locali per brunch a Milano: ai sapori del weekend
Milano non smette mai di stupire quando si parla di brunch di qualità. La metropoli lombarda ha sap... ► nonewsmagazine.com
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio
(Adnkronos) – Giallo in Sardegna per la scomparsa di una donna di 33 anni, si indaga per omicidio. ... ► webmagazine24.it
Ghinelli: “sul fronte migranti e sicurezza il Governo ha ascoltato il nostro appello”
Il sindaco, Alessandro Ghinelli, insieme ai colleghi di Grosseto e Siena, ha espresso soddisfazione... ► lortica.it
Milan Lecce (Coppa Italia, 23 09 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nkunku dal primo minuto con Gimenez contro Camarda
Sedicesimi di finale di coppa Italia che nella prima giornata di gare vedono il Milan di Allegri im... ► infobetting.com
Coppa Italia, Milan Lecce: la moviola in diretta | LIVE NEWS
La moviola LIVE di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: analizziamo ... ► pianetamilan.it
Alexis Sanchez passa al Siviglia e riceve una lettera inaspettata: “Ti auguro ogni successo”
L'ex calciatore di Inter e Udinese è passato al Siviglia negli ultimi giorni di calciomercato. Sanc... ► fanpage.it
Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo
Seconda giornata, prevista per mercoledì 24 settembre, del “Festival della Letteratura Sportiva, C... ► arezzonotizie.it
Scaroni a SportMediast: «Milano merita uno stadio: per l’Inter, per il Milan, per le competizioni e per le Nazionali»
di RedazioneScaroni, presidente del Milna, ha parlato ai microfoni di SportMediast sulla situazione ... ► internews24.com