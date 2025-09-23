Aborto Gilda Sportiello | Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà

Vanityfair.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medici del Mondo ha presentato il rapporto annuale sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), che denuncia (ancora) la mancanza di dati che nel nostro Paese alimenta le disuguaglianze e ostacola l’accesso a un diritto. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

aborto gilda sportiello nel nostro paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libert224

© Vanityfair.it - Aborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà»

In questa notizia si parla di: aborto - gilda

Aborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà; Gilda Sportiello critica il governo sui diritti delle donne, l'editoriale di Massimo Gramellini; Ritardi dei treni, Gilda Sportiello: Salvini si dimetta, la situazione è tragica! Non si organizza un cantiere oggi per domani.

aborto gilda sportiello nostroAborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà» - Medici del Mondo ha presentato il rapporto annuale sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), che denuncia (ancora) la mancanza di dati che nel nostro Paese alimenta le disuguaglianze e ostacol ... Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Aborto Gilda Sportiello Nostro