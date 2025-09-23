Aborto Gilda Sportiello | Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà
Medici del Mondo ha presentato il rapporto annuale sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), che denuncia (ancora) la mancanza di dati che nel nostro Paese alimenta le disuguaglianze e ostacola l’accesso a un diritto. L'intervista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: aborto - gilda
Gilda Sportiello - facebook.com Vai su Facebook
Aborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà; Gilda Sportiello critica il governo sui diritti delle donne, l'editoriale di Massimo Gramellini; Ritardi dei treni, Gilda Sportiello: Salvini si dimetta, la situazione è tragica! Non si organizza un cantiere oggi per domani.
Aborto, Gilda Sportiello: «Nel nostro Paese vedo un disegno complessivo di restrizioni delle libertà» - Medici del Mondo ha presentato il rapporto annuale sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), che denuncia (ancora) la mancanza di dati che nel nostro Paese alimenta le disuguaglianze e ostacol ... Si legge su vanityfair.it