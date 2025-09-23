Abortire in Italia è ancora un percorso a ostacoli | Un diritto negato per le donne

Nonostante il diritto all'aborto sia garantito dalla legge 194 e sia incluso nei Lea, ancora oggi chi desidera interrompere una gravidanza si trova a dover fronteggiare un percorso ad ostacoli e - in primis - un vuoto informativo. La mancanza di dati di qualità, di informazioni chiare, affidabili. 🔗 Leggi su Today.it

"La avvelenò per farla abortire e non per ucciderla", le motivazioni della sentenza sull'omicidio Tramontano

Aborto, la ginecologa Anna Pompili: «I consultori sono sempre più centrali nel percorso di interruzione volontaria di gravidanza ma il governo li impoverisce» - Con un anno di ritardo rispetto alla scadenza prevista, il Ministero della Salute ha reso disponibili i dati sull'applicazione della legge 194 in Italia, la norma che 46 anni fa ha reso legale ... Da vanityfair.it

Aborto, Latini (Lega): «Non sono contraria ma dopo 9 settimane bimbo già formato». Bora (Pd): «La Giunta di destra lo ha fatto diventare un percorso a ostacoli» - Aborto, Latini (Lega): «Non sono contraria ma dopo 9 settimane bimbo già formato». Lo riporta corriereadriatico.it