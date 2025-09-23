Aba parla con gli occhi La Sla dopo il Covid | Chi vincerà in Regione finanzi la ricerca

La bellezza di Aba Mazzarini è qualcosa che ha a che fare con l’anima, è una luce che viene da dentro e niente la può scalfire. Oggi Aba, che vive a Jesi, compie 53 anni, negli ultimi tre ha visto il suo corpo lentamente disfarsi per colpa della Sla, una delle malattie più crudeli che ci siano. La vuole raccontare la sua storia, proprio questa settimana che porta al voto per la Regione, vuole dire a tutti, candidati, politici, a chiunque possa fare qualcosa che c’è da sostenere la ricerca contro la Sla, c’è da supportare la vita delle persone che dopo una diagnosi così finisce travolta in ogni suo angolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

