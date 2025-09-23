A Tuscania la nuova stagione di danza teatro e musica di Twain Tutti gli spettacoli
Dal 27 settembre, a Tuscania, prende avvio la nuova stagione di danza, teatro e musica di Twain centro produzione danza, con la direzione artistica di Loredana Parrella. Una rassegna ricchissima organizzata al Supercinema, nel cuore di Tuscania.Anche quest'anno è in programma il Focus giovani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: tuscania - nuova
- Comune Tuscania Giovedì 18 settembre 2025 Dalle ore 13 fino a termine lavori (presumibilmente ore 20) Informiamo la cittadinanza che, per consentire l’allaccio della nuova condotta idrica in: V - facebook.com Vai su Facebook
A Tuscania la nuova stagione di danza, teatro e musica di Twain. Tutti gli spettacoli; Dal 27 settembre al Supercinema prende il via la stagione di danza, teatro e musica; direzioniAltre il festival multidisciplinare a Tuscania.
Tra danza, teatro e musica, torna il Supercinema di Tuscania - NewTuscia – TUSCANIA – Dal 27 settembre al Supercinema di Tuscania prende il via la stagione di danza, teatro e musica di Twain Centro Produzione Danza, con la direzione artistica di Loredana Parrella ... Riporta newtuscia.it
Al Supercinema di Tuscania prende il via la stagione di danza, teatro e musica di Twain Centro Produzione Danza - I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Secondo tusciaup.com