A Troia torna ‘Festa nazionale del PleinAir’

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 26 al 28 settembre Troia diventerà punto d’incontro per i camperisti e per chi ama il turismo all’aria aperta. Grazie alla ‘Festa nazionale del PleinAir’, evento che unisce viaggiatori, natura e comunità locali in tutta Italia e che quest’anno verrà celebrato anche a Troia. Il tema scelto fra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

