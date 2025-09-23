A Torre Alemanna torna la rievocazione storica dell’istituzione della Commenda autonoma

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni Borgo Libertà torna indietro nel tempo. E lo fa, attraverso una suggestiva ‘Rievocazione storica’ che racconta un episodio che ha segnato il territorio e l’origine del complesso monumentale di Torre Alemanna, sito a pochi chilometri da Cerignola.Sabato 27 e domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torre - alemanna

A Torre Alemanna tornano le cene in terrazza con l'evento ’Luci e sapori della Torre’

A Torre Alemanna la cena in terrazza con la Black Davis Band

Torre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo; Rievocazione storica a Torre Alemanna: il programma delle attività; A Torre Alemanna va in scena la 'Rievocazione storica'.

torre alemanna torna rievocazioneTorre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Lo riporta lanotiziaweb.it

Cerca Video su questo argomento: Torre Alemanna Torna Rievocazione