A Torre Alemanna torna la rievocazione storica dell’istituzione della Commenda autonoma
Per due giorni Borgo Libertà torna indietro nel tempo. E lo fa, attraverso una suggestiva ‘Rievocazione storica’ che racconta un episodio che ha segnato il territorio e l’origine del complesso monumentale di Torre Alemanna, sito a pochi chilometri da Cerignola.Sabato 27 e domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: torre - alemanna
A Torre Alemanna tornano le cene in terrazza con l'evento ’Luci e sapori della Torre’
A Torre Alemanna la cena in terrazza con la Black Davis Band
Festa degli auguri 2024/25 I lions della Zona 2, Lucera, Manfredonia Host, Cerignola Torre Alemanna, Foggia Giordano e Monti Dauni Meridionali, ai quali si è unito il Lions Club San Severo, si incontreranno presso il Ristorante il Feudo della Selva, Borgo Inc - facebook.com Vai su Facebook
Torre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo; Rievocazione storica a Torre Alemanna: il programma delle attività; A Torre Alemanna va in scena la 'Rievocazione storica'.
Torre Alemanna, torna la rievocazione storica: viaggio nel tempo per rivivere il medioevo - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Lo riporta lanotiziaweb.it