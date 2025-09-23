A Scilla ascensore chiuso e disagi Santagati | Ancora una volta impreparati all' accoglienza dei turisti

Segnalazioni e malumore per i turisti presenti a Scilla nella coda della stagione estiva per il disservizio dell'ascensore chiuso.A denunciare la situazione è Carmen Santagati, capogruppo di Scilla Mediterranea in consiglio comunale, commentando il disagio vissuto in questi giorni nel paese. “E'. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: scilla - ascensore

Ascensore chiuso a Scilla, il sindaco: "fondi solo fino al 21 settembre" | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

"Il nostro borgo si mostra impreparato ad accogliere i visitatori, offrendo un’immagine poco ospitale" la denuncia del capogruppo Scilla Mediterranea - X Vai su X

A Scilla ascensore chiuso e disagi, Santagati: Ancora una volta impreparati all'accoglienza dei turisti; Scilla, i consiglieri Santagati e Mangeruca chiedono la convocazione urgente di un Consiglio Comunale: Emergenze aperte, serve trasparenza, collaborazione e confronto.

Ascensore chiuso a Scilla, Santagati: ‘Turisti in affanno. Ennesima occasione mancata’ - "Il nostro borgo si mostra impreparato ad accogliere i visitatori, offrendo un’immagine poco ospitale" la denuncia del capogruppo Scilla Mediterranea ... Riporta citynow.it

Ascensore chiuso a Scilla, Santagati: “occasione mancata per valorizzare borgo e turismo” - ’, è il grido, a metà tra la frustrazione e la delusione, che arriva da molti turisti ancora presenti a Scilla, costretti a rinunciare o ad affrontare non poch ... Scrive strettoweb.com