A Savignano sport e comunità si uniscono in occasione della ' Roman Race'
Sabato 4 ottobre Savignano sul Rubicone sarà la piazza della “Roman Race”, maratona sportiva che si inserisce nel circuito Urban Challenge, per sensibilizzare i cittadini all’importanza dell’attività motoria e della socialità.Sono questi gli obiettivi del progetto promosso da Endas Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: savignano - sport
Lo Sport Savignano - facebook.com Vai su Facebook
Savignano, sarà mister Morena a guidare la compagine irpina - "Diamo ufficialmente il benvenuto al nostro nuovo allenatore Costanzo Morena, un allenatore che arriva con una visione chiara e con una passione contagiosa per il calcio" - Segnala msn.com
"Savignano, un territorio unito tra turismo e sport" - Il candidato sindaco del Pd Nicola Dellapasqua ha detto che tra le prime proposte nel suo programma c’è la ristrutturazione di piazza Castello. Secondo ilrestodelcarlino.it