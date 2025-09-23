A Savignano sport e comunità si uniscono in occasione della ' Roman Race'

Sabato 4 ottobre Savignano sul Rubicone sarà la piazza della “Roman Race”, maratona sportiva che si inserisce nel circuito Urban Challenge, per sensibilizzare i cittadini all’importanza dell’attività motoria e della socialità.Sono questi gli obiettivi del progetto promosso da Endas Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

