A San Marco in Lamis 200 salme attendono una sepoltura definitiva il sindaco | Pronti 180 loculi altri 300 in arrivo
Tutti, indipendentemente dalla loro condizione sociale, economica o dalle circostanze della loro morte, hanno il diritto di essere sepolti (o cremati) in modo rispettoso e decoroso. Sebbene non sia esplicitamente menzionato nella Costituzione italiana, questo principio viene riconosciuto e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Lotto, la dea bendata bacia San Marco in Lamis e Vieste: due terni vincenti di 22.500 e 23.750 euro
Albero a rischio caduta lungo la Provinciale 26 per San Marco in Lamis: "Cosa stiamo aspettando?"
Blitz all'alba della GdF a San Marco in Lamis: eseguiti arresti per droga
Sul Sentiero Frassati, Verso la croce Il 14 Settembre, festa dell' Esaltazione della Croce, come da antica tradizione, percorreremo il Sentiero Frassati che porta alla croce di Monte Celano a S. Marco in Lamis. L'appuntamento è alle ore 16.30 sul piazzale Belve - facebook.com Vai su Facebook
A San Marco in Lamis 200 salme attendono una sepoltura definitiva, il sindaco: Pronti 180 loculi, altri 300 in arrivo; Duecento milioni per superare i ghetti: che fine hanno fatto?; L’appello della Flai-Cgil: sbloccare i 200 milioni del Pnrr destinati ai ghetti.
A San Marco in Lamis 200 persone sfidano i divieti e vanno alla messa del venerdì santo - Centinaia di persone assembrate davanti a una chiesa in piena pandemia e in barba ai divieti imposti dal governo. Segnala fanpage.it
San Marco in Lamis,100 persone davanti a chiesa per via Crucis Venerdì Santo: Procura apre inchiesta - Un assembramento in piena pandemia davanti alla chiesa dell'Addolorata, per la via Crucis del Venerdì Santo. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive